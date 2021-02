Settore del wedding in crisi, nasce il gruppo “Sposi Molise” per soluzioni e confronto

Il settore del wedding è stato ed è tra i più penalizzati dalla pandemia e dalle conseguenti, necessarie, restrizioni. Ma in Molise non si perde la speranza, nonostante il periodo attuale, e si cerca di mantenere il sorriso. E’ nato così “Sposi MOLISE 2021/2022”, un gruppo Facebook in cui ci si può confrontare, discutere, trovare soluzioni per questo momento particolare che stiamo vivendo. Ti sposi nel 2021 o nel 2022? Entra nel gruppo e chiedi chicche! Sei un fornitore di servizi? Entra nel gruppo e dicci cosa fai!

