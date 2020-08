Ferie alle Maldive, a Parigi, sulla Riviera Romagnola, in Toscana, alla Costiera Amalfitana, a Taormina, sulle Alpi, ad Ischia o Capri ? Si, tutte località bellissime ed assai attraenti per le ferie agostane, ma si può fare anche altro, di bello ed assolutamente coinvolgente. Di tanto sono convinti organizzatori e promotori della “Settimana Verde Itinerante nel Molise” dal 24 al 29 agosto prossimi, incamminandosi lungo i tratturi del Celano/Foggia e del Castel di Sangro-Lucera, annodati tra loro dai Tratturelli di Sprondasino e San Domenico. L’iniziativa, promossa da Molise on the road (Il turismo Lento) e dalla Sezione di Campobasso del Club Alpino Italiano in collaborazione coi Comuni attraversati, la Regione Molise e Neuromed di Pozzilli, prevede le seguenti tappe : 24 agosto, Salcito-Bagnoli del Trigno ; 25 agosto, Bagnoli del Trigno-Pietrabbondante; 26 agosto, Pietrabbondante-Carovilli; 27 agosto Carovilli-Civitanova del Sannio ; 28 agosto, Civitanova del Sannio-Torella del Sannio e 29 agosto Torella del Sannio-Pietracupa. Ogni giorno, sanno sapere gli organizzatori, ci saranno incontri ed approfondimenti sui territori e le località attraversate, ma soprattutto si usufruirà a piene mani delle bellezze naturali ed ambientali che si toccheranno. Ed allora buon divertimento e buone camminate quotidiane ai cinquanta partecipanti della Settimana Verde Itinerante nel Molise per gustarne storia, arte, cultura ed ambiente.

Tonino Atella