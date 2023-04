Settimana Santa segnata dal gelo, pioggia e neve sotto i 1000 metri

Vento forte e freddo caratterizzerà questo colpo di coda dell’inverno

Sarà una settimana gelida quella che precede la Pasqua. Temperature basse e precipitazioni anche a carattere nevose sono previste già a partire da oggi. La giornata di lunedì è caratterizzata da una bassa pressione sull’area meridionale della regione e, successivamente verso levante. Precipitazioni nella prima parte della giornata di oggi in Alto Molise e altri punti della regione, con schiarite nel pomeriggio. Qualche fiocco di neve potrebbe registrarsi oltre i 1000 metri di altitudine in Alto Molise, oltre i 1300 metri sul Matese. Giornata caratterizzata dal vento molto forte e freddo, in arrivo sia dai quadranti nord orientali (sulla costa) che da quelli nord occidentali (nelle aree interne e matesina). Temperature basse, non superiori ai 5 gradi ad Agnone, ai 7 a Campobasso e ai 9 a Isernia. Meglio Venafro e Termoli (massime a 11 e 13). Martedì sarà una giornata dal cielo prettamente nuvoloso. Previsto peggioramento sull’Alto Molise e nel settore occidentale della regione, con precipitazioni anche a carattere nevoso oltre i 700 metri.