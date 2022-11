Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 3 gli appuntamenti 

Sono tre gli appuntamenti culturali in programma, nei prossimi giorni, nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti promossa dal Comune di Campobasso.

Giovedì 24 novembre, alle ore 18.15, per la rassegna ‘Vivere con cura’, presso la BiiblioMediaTeca comunale di via Roma, incontro dibattito “Dark side of fashion”, a cura della professoressa Alessia di Maggio, per scoprire tutto ciò che si nasconde, in termini di impatto ambientale e sociale, dietro al comparto della dilagante moda “usa e getta”.

Il giorno seguente, venerdì 25 novembre, alle ore 18.30, presso la sala Alphaville del Centro Culturale ex ONMI di via Muricchio, previsto un cineforum, sempre sul tema della moda e del settore tessile, con il docufilm “The true cost”, per scoprire come viene pagato il vero prezzo dei nostri vestiti dall’altra parte del pianeta.

Sempre venerdì 25 novembre, alle 17.30, e sempre presso il Centro Culturale ex Onmi, inaugurazione della mostra tematica sulla rigenerazione delle materie “Ritagli” a cura di Paolo Emilio Greco, Donatella Di Lallo, Marisa Amorosa, Silvia Perrella, Rigiocattolo, Officina Creattiva by Folusho. La mostra resterà aperta per l’intero fine settimana.

Partecipazione libera a tutti gli appuntamenti.