Settimana della Prevenzione Oncologica, l’olio evo nei panifici e ristoranti di Termoli

L’iniziativa della Lilt Campobasso che ha coinvolto numerose attività per una degustazione della merenda della salute e per divulgare le qualità della dieta mediterranea

L’olio è simbolo del benessere per la Lilt ormai da anni che lo celebra nella Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna di sensibilizzazione ai corretti stili di vita.

Ma l’olio non è solo un alimento sano e naturale ma ha anche proprietà benefiche per la nostra salute e per il benessere fisico. L’olio è, infatti, un alleato nella prevenzione oncologica grazie alla sua miniera di antiossidanti, utili per la prevenzione primaria e delle recidive. L’olio evo che è protagonista della dieta mediterranea aiuta, inoltre, a prevenire il cancro del seno, del colon retto, del cavo orale, della faringe, dell’esofago e dell’ovaio, dell’endometrio e della prostata.

Cibo e salute sono strettamente correlati e l’olio extra vergine di oliva di qualità, re della dieta mediterranea, è un alleato prezioso per una sana e corretta alimentazione.

Per questo la Lilt Campobasso ha coinvolto nella città di Termoli alcuni panifici per una degustazione della merenda della salute e alcuni ristoranti per divulgare le qualità della dieta mediterranea.

I panifici presso i quali è possibile degustare gratuitamente pane e olio evo sono:

LE DELIZIE DEL GRANO – via G. Marconi

GRAN FORNO PUGLIESE – via Torino

PANETTERIA CINELLI – via Firenze

PANETTERIA CINELLI – c.so Umberto I

L’IMPERO DEL GUSTO – via S. Marino.

I ristoranti presso i quali è possibile gustare l’olio evo sui prelibati piatti sono: