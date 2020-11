Settimana del povero 2020: la testimonianza di Simonetta De Tomo

“Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina” (Papa Francesco, Messaggio per la Quarta Giornata mondiale dei Poveri).

La videotestimonianza di oggi è di Simonetta De Tomo, moglie, mamma di tre figli, ed insegnante della scuola primaria. Ci racconta cosa vuol dire tendere la mano al prossimo nella sua vita quotidiana e afferma: “Finchè ci sarà scuola, ci sarà speranza”.