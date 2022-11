Settimana del baratto: a Campobasso porti il pellet e dormi gratis

In uno dei B&b di Termoli invece si potrà soggiornare quasi gratuitamente portando dei libri

Dal 14 al 20 novembre torna la ‘Settimana del baratto’ giunta quest’anno alla sua 14esima edizione. Si tratta dell’iniziativa che prevede soggiorni gratuiti nei B&B in giro per l’Italia. Nata nel 2008, la Settimana del Baratto ha visto crescere la partecipazione dei Bed and Breakfast e il gradimento dei viaggiatori. In Molise diverse sono le strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Ma come funziona? L’obiettivo dell’iniziativa è barattare un bene o un servizio senza l’utilizzo di denaro in cambio di un soggiorno nella settimana indicata.

Ogni B&B che aderisce alla Settimana del Baratto è presente su settimanadelbaratto.it con foto, descrizioni, posizione sulla mappa, recensioni e caratteristiche. Inoltre, è presente sulla scheda delle strutture una lista dei desideri, costituita dai beni e/o i servizi che il B&B accetterà dal 14 al 20 novembre 2022 in cambio della propria ospitalità.

Ci si deve poi candidare compilando il modulo “Contatta e Baratta”. Sarà poi il B&B a rispondere via mail, accettando o rifiutando la proposta di baratto. Se l’esito è positivo allora è fatta.

A Termoli, nello specifico, sono 4 le strutture che hanno deciso di aderire alla settimana del baratto.

Tra i desideri degli albergatori termolesi ci sono lezioni di ballo caraibico e lezioni di inglese ma anche richieste di libri. “Cinque libri/romanzi per soggiorno di una notte con una buona colazione, per due persone è sufficiente, altrimenti otto libri per due notti sempre per due persone -si legge nella lista desideri di Dimora Monsignore- Un contributo di €. 14,00 giornaliero a persona Se pure a malincuore, a causa degli effetti degli aumenti di luce e gas, nella Settimana del Baratto, il soggiorno prevede un modesto contributo di spesa. Un gesto di scambio e di condivisione che permetterà di ampliare ed allargare la biblioteca del nostro Bed and breakfast”.

A Campobasso, invece, due i b&b che hanno aderito. Particolari i desideri degli albergatori che hanno richiesto rispettivamente una fisarmonica tasti a piano 120 bassi in buone condizioni e 4 sacchi da 15kg di pellet austriaco bianco in cambio di una notte per due persone.