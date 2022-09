Settembre isernino, prima edizione del “Mr. Fizz’s Day”, Memorial in ricordo di Gianluca Gentile

Nell’ambito del settembre isernino, venerdì 9 settembre dalle 17, presso la Villa comunale di Isernia, si terrà la prima edizione del “Mr. Fizz’s Day”, Memorial in ricordo di Gianluca Gentile, Dj molto conosciuto in città, morto prematuramente per un brutto male e la cui assenza è fortemente sentita dai tanti che lo hanno amato.

Il Memorial, patrocinato dal Comune di Isernia, dalla associazione Kimos e in collaborazione con Is Now Radio, vedrà alle 17 la presentazione del romanzo breve “Tu vivi in me”, scritto da Rossella Rosa Ingrosso, compagna di Gianluca e ideatrice dell’evento.

“Tu vivi in me” racconta la grande storia d’amore tra Rossella e Gianluca e attraversa con grazia il tema della malattia; ne parlerà l’autrice con la giornalista Caterina Gianfrancesco e con la scrittrice Greta Rodan, che ne ha curato l’editing. Il ricavato delle vendite va interamente devoluto al reparto oncologico del nosocomio pentro, così come il ricavato dell’intera iniziativa (ad ingresso gratuito ma con possibilità di donare) che prevede l’esibizione di numerosi Dj della zona, nell’ordine:

1. Giordano Pallotta 2. Luca Loprevite

3. Emiliano Di Baggio 4. Sabrina De Luca

5. Diego Capece

6. Gaetano Galasso

7. Sante Scarselli

8. Armando Apollonio

Professionisti e amici di Gianluca, che vogliono ricordarlo in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, e con una sorpresa finale in consolle. È inoltre aperta una raccolta fondi cui è possibile aderire contattando il 3899246037.

Saranno presenti stand gastronomici.