“Settembre isernino 2022”, presentato il calendario degli eventi

Questa mattina, nel corso d’una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Raucci del Comune di Isernia, è stato presentato il programma del “Settembre Isernino 2022”, organizzato dal Comune e dalla Proloco di Isernia, con la collaborazione della Fondazione Molise Cultura. Il cartellone presenta un alto numero di spettacoli e incontri culturali, che si terranno quasi quotidianamente, da mercoledì 17 agosto a domenica 25 settembre. Si susseguiranno eventi di musica, teatro, fotografia, danza, letteratura, gastronomia e altro ancora. Fra le serate di maggior interesse: il concerto che vedrà a Isernia James Senese nello spettacolo “James is back” che prende nome dal suo ultimo lavoro discografico; le rappresentazioni teatrali con le compagnie Cast e Arieté e con altri protagonisti dell’antica e nuova tradizione del teatro isernino; le numerose presentazioni di libri; le mostre d’arte e fotografiche; il torneo interregionale di scacchi; una rievocazione storica; il jazz e la canzone classica napoletana; i pomeriggi riservati ai bambini. E per chiudere, una gara di velocità per la realizzazione del merletto a tombolo. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.