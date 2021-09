“Settembre in Molise è come se fosse il nuovo agosto”. E’ così che alcuni turisti hanno raccontato le esperienze di “un’estate che non vuole finire mai” sulla costa molisana. Le temperature decisamente più alte rispetto alle scorse settimane hanno, infatti, fatto rifiorire il turismo: decine le persone che sono arrivate in regione per godere delle ultime giornate di ferie. Tanti anche i turisti mordi e fuggi del fine settimane, tipici sulla costa e provenienti specialmente dall’entroterra molisano e dalle regioni limitrofe. Così come i lettori che ci hanno inviato questo video del mare in questo sabato di metà settembre bello come se fosse agosto. “Ne abbiamo approfittato per prendere la barca e uscire per mare. Non si poteva resistere ad uno specchio di acqua blu così bello”, il commento. Resta sempre il malumore per le poche iniziative realizzate anche in questo periodo per allietare le serate di chi continua a scegliere la costa a differenza di quanto fatto nelle regioni limitrofe pur rispettando le normative anti-Covid. “Magari in questo senso si poteva fare qualcosa di più. C’è però il mare ad incantarci”.

Settembre in Molise? "E' il nuovo agosto". Parola di turisti entusiasti (FOTO E VIDEO)