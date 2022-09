Settembre in Città, tanti gli eventi in programma per salutare l’estate in bellezza

L’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato: si parte giovedì 8 settembre con l’inaugurazione della mostra “Frammenti di vita tra colori e matita”

Anche per il mese di settembre che ci accompagna dall’estate verso l’autunno, l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri.

Dopo l’inaugurazione di giovedì 8 settembre alle ore 16.00, della mostra di pittura e disegni, che resterà visitabile fino al 15 dello stesso mese, “Frammenti di vita tra colori e matita”, a cura di Vincenzo Rosa, già nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 settembre, si entrerà nel vivo delle attività con la partenza del Mercato di artigianato, collezionismo e hobbistica, organizzato e promosso dalle botteghe di Piazzetta Palombo, in Piazza Musenga alle 17.30, e poi con l’Expo Bier Campobasso – L’arte della birra in tour, a cura dell’Associazione Cultural Projects APS in Corso Vittorio Emanuele II. Il programma della manifestazione che si svolgerà in due serate, prevede, per la serata di venerdì: alle ore 18.00 l’inaugurazione con, a seguire, presentazione del Marchio De.Co. a cura dell’Amministrazione Comunale; alle 19.00 ci sarà, invece, il concerto a cura dell’Associazione Musicale Thelonius Monk e alle ore 22.00 il concerto “Il mondo che vorrei”. A seguire Dj Set. In Piazza della Vittoria dalle ore 20.00 concerto de “La zanzare” e “Folkabbestia”. Sempre venerdì 9 e sempre in (P.zza Vittorio Emanuele II, ore 19.00), insieme all’Expo Bier, ci sarà anche “Percorso ebbrezza”, ovvero l’iniziativa di sensibilizzazione sul bere consapevole, a cura del Servizio di Prevenzione Dipendenze A.T.S. Campobasso. Sabato 10 settembre il programma dell’Expo Bier prevede, in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 19.00 il concerto a cura dell’Associazione Musicale Thelonius Monk; alle Ore 22.00: Concerto de “È arrivato l’arrotino”. A seguire concerto dei “Mosaico”, mentre, in Piazza della Vittoria, alle ore 20.00, si esibiranno in concerto de “Duo cane” e “Onda d’urto”.

Domenica 11 settembre in Piazzetta Palombo, Mercatino multietnico e solidale per bambini a cura dell’Associazione Namastè, dalle ore 10.30. Sempre Piazzetta Palombo, dalle ore 18.00, di domenica, a cura dell’Associazione Gli Argonauti, ospiterà “I giochi di ruolo – Ruolare, duro, sempre!”, mentre alle ore 18.30, questa volta nello scenario del Parco Naturalistico di Bosco Faiete, si terrà la presentazione del libro “I Sanniti: una storia negata” del prof. Gianfranco De Benedittis a cura dell’Associazione Guardie Ambientali.

Martedì 13 settembre arriverà in città il Teatro Nazionale dei Burattini “Adriano Ferraiolo”, che resterà in Piazza Vittorio Emanuele II fino al 10 ottobre 2022.

Giovedì 15 settembre primo appuntamento della Rassegna organistica con il concerto di Beppino Delle Vedove, a cura dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis”, presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00.

Venerdì 16 settembre, presso la Casa della Scuola, alle ore 16.30, l’Associazione Italia Nostra – Sezione di Campobasso proporrà “Le mura urbiche – Testimonianze storiche del Molise a confronto – Ipotesi di tutela”.

Nella stessa giornata, per Ti racconto un libro, presentazione del libro “Nova” e incontro con l’autore Fabio Bacà, finalista Premio Campiello 2022, a cura dell’Unione Lettori Italiani, presso la Sala Alphaville alle ore 18.30.

I Pubblici Esercizi di via Ferrari organizzeranno una due giorni di musica e divertimento per la serate di venerdì 16 e sabato 17 settembre con “Via Ferrari in Fest”, location prevista ovviamente Via Ferrari (largo della Maddalena) dalle ore 18.00.

Sabato 17 settembre, per il Centenario della nascita di Ada Trombetta, si terrà un apposito convegno e a seguire l’inaugurazione dell’esposizione, a cura dell’Associazione Culturale Ada Trombetta, presso il Circolo Sannitico, alle ore ore 17.30 (l’esposizione resterà visitabile fino al 24 settembre).

Lunedì 19 settembre, per il ciclo di incontri Campobasso in Comune, appuntamento con Campobasso e la Street Art – Passeggiata al quartiere San Giovanni, a cura della SIPBC onlus e dell’Associazione Malatesta. Ingresso Parco De Filippo, quartiere San Giovanni, ore 17.00.

Mercoledì 21 settembre, sempre per le manifestazioni legate al Centenario della nascita di Ada Trombetta ci sarà l’annullo filatelico specifico realizzato da Poste Italiane a cura dell’Associazione Culturale Ada Trombetta, al Circolo Sannitico, dalle ore 15.30 alle 20.30. Nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00 dello stesso giorno, secondo appuntamento con la Rassegna organistica curata dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis” con il concerto di Enrico Zavonello.

Sabato 24 e domenica 25 settembre, per le Giornate Europee del Patrimonio 2022, previste le aperture straordinarie dei musei cittadini.

Ti racconto un libro tornerà, invece, martedì 27 settembre con Favole a merenda in compagnia di Stefania Di Mella, a cura dell’Unione Lettori Italiani, al Circolo Sannitico, alle ore 16.30.

Mercoledì 28 settembre, alle ore 18.00, al Circolo Sannitico, per i Mercoledì della Prevenzione appuntamento con “La salute mentale in età adulta. Relatore Prof. Alfonso Di Constanzo”, a cura dell’Associazione “La Rete”.

Terzo incontro della Rassegna organistica curata dell’Associazione Amici della Musica “W. De Angelis” con il concerto di Andrea Toschi presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Ferrazzano (CB), alle ore 19.00

A chiudere il fitto ciclo di eventi di “Settembre in Città”, sarà venerdì 30 settembre, un nuovo appuntamento di Ti racconto un libro con Favole a merenda in compagnia di Alfonso Cuccurullo, Vito Baroncini e Federico Squassabia, a cura dell’Unione Lettori Italiani, al Circolo Sannitico, alle ore 16.30.