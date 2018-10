Sette start up aprono le ali

Rivolta a studenti, neolaureati, aspiranti startupper e imprenditori, la prima edizione di Lean Start Up Program in Molise, iniziativa proposta da Ares insieme alla società di web marketing Milestn, insieme alle Diocesi di Campobasso – Bojano, Isernia – Venafro e Termoli – Larino ha portato alla nascita di sette start up.

Mercoledì scorso durante il Pitch Day la presentazione dei primi piani d’impresa nati dal progetto in un una sala colma di giovani pronti a realizzare i loro progetti. In 10 settimane – affermano da Ares, ente di formazione professionale – i partecipanti hanno imparato a dare forma alle loro idee, lavorando a diretto contatto con le aziende e facendo rete nell’ottica dell’open innovation.

Al programma di validazione e accelerazione di nuove idee di impresa, realizzato attraverso il progetto Circuiti Civici Lab del progetto Policoro hanno partecipato venti giovani che, al termine del percorso, hanno elaborato i business plan per sette nascenti start-up in Molise.

«Esigue le figure appartenenti al mondo istituzionale e dintorni pronte quantomeno ad ascoltare, valutare e magari considerare la qualità del lavoro di giovani pronti a mettersi in gioco in prima persona. Non sarà questa forma di sonnolenza imprenditoriale a fermarci – hanno spiegato Paola Pietrangelo per Ares e Nicola Riccelli per Milestn – Continueremo a fare da apripista per fornire metodi e strumenti, auspicando che prima o poi le azioni nostre e dei giovani startupper possano prendere il volo, qui in Molise o fuori».