Settant’anni e non sentirli, la classe 1953 di Lucito festeggia in grande stile

Incontrarsi ogni anno, rinnovare il valido legame di amicizia, trascorrere una giornata conviviale insieme, è sempre stato, per la Classe 1953 di Lucito, un desiderio preminente e irrinunciabile.

In tutti loro, in parte rientrati da varie località d’Italia, l’appuntamento annuale per ritrovarsi, è una imprescindibile tappa di arricchimento interiore durante il periodo di vacanze.

Ma quest’anno è qualcosa di più, è un traguardo davvero importante nel percorso di vita!

Ogni storia personale si fonde nell’esperienza collettiva del cammino fin qui percorso, in ogni piccola o grande conquista, vittoria o caduta, gioia o dolore, come legame invisibile che ha accomunato le loro vite.

La bellissima esperienza di quest’anno si è svolta nella splendida località altomolisana di Castel San Vincenzo, con la celebrazione della Santa Messa nella solenne Abbazia Benedettina, a cui è seguita la visita della celebre località turistica e l’immancabile momento conviviale.

La Classe 1953 ha voluto ringraziare il Signore per quanto la vita ha finora concesso, ricevendo la speciale benedizione di Padre Etienne, oltre ad augurarsi e augurare tanta serenità e ancora un lungo cammino!