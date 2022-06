Auguri a Gaetano Migliore per i suoi 72 anni, affinché conservi sempre la forza e l’energia di un bambino, con il suo cuore generoso e puro. Per lui sono arrivati in redazione gli auguri della moglie Lia, dei figli Lina, Peppe e Valeria e dei nipoti Nicola e Gabriele. Auguri per questo importante traguardo di vita, affinché la vita ti riservi ancora tante gioie e soddisfazioni.