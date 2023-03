Settantacinquenne trovata morta in casa

Anziana di 75 anni è stata trovata morta ieri sera all’interno della sua casa a Santa Maria del Molise. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati perché da giorni non la vedevano più.

Dai primi riscontri pare che la vittima fosse deceduta almeno da venerdì, quando più persone hanno notato che non era uscita di casa, come faceva sempre, per andare in pullman fino a Isernia per fare la spesa.

Il sindaco del paese, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha allertato carabinieri e vigili del fuoco che si sono introdotti nell’abitazione, scoprendo il cadavere. La 75enne viveva da sola e sarebbe morta per un malore. Non è stato trovato alcun segno di effrazione o violenza.