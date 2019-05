Sesso in carcere, la moglie di un detenuto a Di Giacomo: «Chieda scusa»

In una lettera aperta, la moglie di un detenuto presso la Casa Circondariale di Campobasso scrive alla nostra redazione rivolgendosi al Segretario Generale del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo di Giacomo.

«Sono la moglie di un detenuto collaboratore di giustizia che si trova nel carcere di Campobasso. Ho ascoltato ciò che ha detto il signor di Giacomo tramite la vostra redazione, in particolare che i detenuti a Campobasso fanno sesso in cambio di altro. Volevo chiedere al signor di Giacomo chi sono questi detenuti e come si permette di dire certe cose. In carcere ci sono detenuti che hanno famiglia, mogli e figli che guardano la tv. E pertanto, vorrei che chiedesse scusa alla 3° sezione del carcere di Campobasso. E inoltre, non si parli solo e sempre di sovraffollamento dei penitenziari, ma anche di cose vere e reali che succedono all’interno delle carceri italiane.

Non pretendiamo certo – conclude la lettera – che i nostri mariti vivano in un albergo ma che, almeno, non gli venga tolto ciò che spetta loro di diritto!».