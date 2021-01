Sessantenne muore per Covid al Cardarelli, famiglia distrutta dal virus

È deceduto intorno alle 17 un dipendente Anas di Colli a Volturno, 60 anni, ricoverato da un mese al Cardarelli. Risultato positivo lo scorso 23 dicembre, era stato ricoverato a Campobasso dopo pochi giorni e questo pomeriggio, dopo due infarti consecutivi, è deceduto in terapia intensiva.

Distrutta dal dolore la famiglia, già tragicamente colpita dal Covid. Infatti un fratello e un nipote del sessantenne erano morti per la stessa malattia in Canada, dove vivevano. Il sessantenne lascia la moglie e due figlie. Era molto conosciuto in tutta la valle dei Volturno per aver gestito un bar prima di essere assunto all’Anas.