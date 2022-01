“Sessanta giorni per ultimare i lavori su Corso Bucci”. Dopo i ritardi, c’è la deadline

Mesi di slittamenti, più o meno preventivabili, sospensioni, polemiche di natura politica, fino ad arrivare all’impegno definitivo: i lavori su Corso Bucci, il cui cantiere fu aperto a fine estate, termineranno in sessanta giorni. E’ la promessa fatta dall’assessore Amorosa dopo un sollecito fatto alla ditta che si aggiudico’ l’intervento di pavimentazione e illuminazione dell’area.

Le pressioni dei commercianti – infastiditi dai continui ritardi e dai disagi a ridosso delle attività – hanno finalmente dato una scadenza all’odissea imprevista. Se non altro perché il restyling dell’area, necessario, non lasciava presupporre imbarazzi di questo tipo. “Il ritardo nella consegna dei materiali ha certamente influito – ha spiegato l’assessore in una commissione apposita – ma siamo riusciti ad ottenere un impegno specifico, al netto di ritardi sui quali non c’è colpa da parte degli amministratori. In sessanta giorni, salvo nuovi incidenti di percorso indipendenti dalla nostra volontà, sarà tutto ultimato. Ed è cresciuta, ci ha spiegato la ditta, la “squadra” di operai che si occuperanno dei lavori”.

Spiegazioni che hanno convinto solo in parte le opposizioni. Lega, Popolari, Pd e Forza Italia puntano il dito contro la procedura e gli errori commessi dall’amministrazione 5 Stelle nella gestione d’insieme. “Non è possibile tenere in ostaggio un’area centralissima per 200 giorni, sono evidenti le responsabilità di pianificazione”, tuona Pascale (Lega). E Trivisonno (Pd) rincara. “Sette mesi: il lasso di tempo necessario per rifare un marciapiede e poco altro. Il cittadino uscirà ancora una volta deluso dalla capacità di risolvere i problemi da parte della politica”. L. L.