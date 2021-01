Sessanta calze con dolciumi per i bambini in difficoltà: l’iniziativa a Larino

Strappare un sorriso in un giorno speciale e atteso come quello dell’Epifania. E’ l’obiettivo dell’iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Michelino Trivisonno Onlus, che proprio in occasione della Festa dell’Epifania ha realizzato 60 calze con dolciumi da donare ai bambini di famiglie residenti a Larino, che vivono in condizioni di difficoltà economiche, accentuate dall’emergenza sanitaria che sta penalizzando anche il territorio frentano.

Le calze, prodotte e decorate dai componenti della stessa Fondazione, sono state consegnate tra ieri e oggi in diverse abitazioni della città. Un modo per regalare ai più piccoli un momento di gioia e serenità da condividere con le loro famiglie.