Servizio socio-educativo per gli alunni, domande entro il 6 settembre

Il servizio consiste in una serie di prestazioni assistenziali e psico-socio-educative erogate nel contesto scolastico per sostenere l’integrazione, i processi di autonomia e di apprendimento

Da oggi 22 luglio e fino alle ore 12 di martedì 6 settembre sarà possibile presentare la domanda di accesso al servizio di sostegno socio-educativo scolastico per il prossimo anno scolastico.

L’Ambito sociale di Termoli ha pubblicato nella giornata odierna un avviso pubblico per consentire agli alunni con disabilità e alla loro famiglia di accedere al servizio socio-educativo per tutto l’anno scolastico 2022-2023. Il servizio consiste in una serie di prestazioni assistenziali e psico-socio-educative erogate nel contesto scolastico per sostenere l’integrazione, i processi di autonomia e di apprendimento degli alunni portatori di handicap, rendendo effettivo il diritto allo studio. Il servizio è rivolto ad alunni disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali che frequentano la scuola primaria e secondaria di I° grado, legalmente riconosciuti in possesso di apposita certificazione, residenti presso uno dei diciannove comuni dell’ATS di Termoli.

Il servizio si configura come un Livello essenziale delle prestazioni (una sorta di LEA sociale), quindi è un servizio essenziale e imprescindibile per il nostro territorio ed ha visto negli ultimi anni una crescente domanda di accesso. Come Ambito Territoriale Sociale, riferisce il coordinatore dell’ATS Russo, abbiamo cercato in questi anni di garantire una organizzazione del servizio in sintonia con il mondo scuola, attuando una vera integrazione fra i due mondi, quello pedagogico e quello sociale. Il servizio, è sempre cresciuto nella qualità delle prestazioni disponendo di operatori che provengono da una formazione educativa e psicologica. Da gennaio è gestito dalla Cooperativa Solidalia.

Conclude Russo affermando che in questo anno scolastico è intenzione dell’Ambito alzare ulteriormente lo standard qualitativo del servizio, potenziando il ruolo dell’assistente sociale che diverrà un vero e proprio manager del progetto dell’alunno coinvolgendo in maniera multidisciplinare i referenti scolastici, le equipe minori dell’Ambito, il coordinamento della cooperativa e l’operatore dell’alunno.

Ricordiamo che la domanda di ammissione al servizio deve essere presentata entro il 6 settembre ore 12:00 consegnando la documentazione o al protocollo del Comune di Termoli o attraverso raccomandata (ma non farà fede il timbro postale) o tramite PEC, avendo cura di produrre la seguente documentazione:

copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;

copia della certificazione ISEE ordinario in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013;

copia del verbale di accertamento dell’invalidità e/o certificazione dello stato di handicap rilasciato ai sensi della Legge 104/92;

PAI redatto da assistente sociale e genitore/tutore/esercente potestà parentale;

Informativa sulla privacy;

Nella sezione Avvisi del Comune di Termoli http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/avvisi.html è possibile comunque prendere visione dell’interno avviso e scaricare la documentazione necessaria.