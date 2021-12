Servizio per emodializzati, donati al Comune 1.500 euro

MONTENERO DI BISACCIA. L’Amministrazione comunale esprime il più sentito ringraziamento alla ditta Marte S.r.l.s., titolare del supermercato DeCò di Montenero di Bisaccia, per il sostegno economico di 1.500 euro donato al Comune come cofinanziamento per il progetto destinato ai cittadini che devono recarsi periodicamente presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, al fine di sottoporsi alle terapie di emodialisi.

Si tratta di un bellissimo segnale di solidarietà e di collaborazione tra l’Ente e le imprese presenti sul territorio, che contribuisce a valorizzare i servizi offerti dal Comune alle categorie più deboli e disagiate e che si auspica possa essere emulato dal sostegno consapevole di altre ditte locali.