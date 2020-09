Servizio mensa e trasporto alunni Isernia, pronti i modelli da scaricare

L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, comunica che sono disponibili e scaricabili, dal sito web dell’ente, i modelli di domanda per il servizio mensa e per il servizio trasporto alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, con le stesse modalità di cui ai bandi degli anni precedenti e senza alcuna variazione delle tariffe. Tali servizi saranno forniti nel rispetto delle prescrizioni covid-19. Anche per quest’anno resta confermata la gratuità del trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla San Pietro Celestino.Le domande dovranno essere trasmesse al Comune di Isernia, Ufficio Pubblica Istruzione – all’email comuneisernia@pec.it oppure cardarelli@comune.isernia.it – allegando il documento di identità del genitore richiedente e, nel caso di ISEE inferiore a € 10.000, l’attestazione ISEE priva di difformità o omissioni per prestazioni rivolte ai minorenni, che includa i figli minori di anni 18 ed entrambi i genitori, anche se non conviventi e non coniugati, salvo che ricorra qualcuna delle ipotesi previste dalla legge per l’esclusione di uno dei due genitori dall’attestazione ISEE. Tale esclusione deve essere autocertificata, sotto la responsabilità penale del dichiarante.