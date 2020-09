Servizio idrico, le critiche di Termoli Bene Comune. “Siamo contrari nel metodo e nel merito”

Una contrarietà assoluta nel metodo e nel merito quella che è arrivata da Marcella Stumpo e da Termoli Bene Comune. Sotto la lente la gestione del servizio idrico integrato che è passata in consiglio comunale e che ha visto il rinnovamento della gestione ad un privato “nonostante abbiamo ancora in sospeso il risultato del referendum sull’acqua pubblica. L’assessore Ferrazzano – ha affermato la Stumpo – ha letto una lunga relazione in risposta alla nostra memoria che, però, ci ha convinto solo in parte ecco perché stiamo continuando a puntare il dito contro una gestione che non ci soddisfa”.