Servizio idrico, dal 30 agosto anche le utenze di Bojano e Mirabello Sannitico passano a Grim

Sarà un processo graduale, accompagnato da attività di supporto e info a disposizione H24 dei cittadini dei due comuni

Il servizio acquedotto, fognatura e depurazione di Bojano e Mirabello Sannitico passa, dal 30 agosto 2023, alla GRIM SCaRL, grazie alla sottoscrizione del verbale di gestione del servizio idrico integrato avvenuta appunto tra la stessa GRIM ed i due comuni sopracitati.

La GRIM SCaRL ha inteso inoltre sottoscrivere, anche su indicazione dei sindaci e nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione istituzionale, una convenzione di avvalimento con la quale si impegnano le strutture comunali di Mirabello e Bojano – uffici tecnici già competenti nelle materie del SII – a svolgere, in nome e per conto di GRIM, tutte le attività di supporto tecnico per la gestione di servizi, così come finora svolte dal comune e fino al totale assorbimento dei servizi da parte della stessa. Le predette attività di supporto (sia di natura ordinaria che straordinaria) verranno quindi assicurate mantenendo le procedure e l’organizzazione sino ad oggi impiegate dai servizi interessati così da rendere, per i cittadini/utenti, il passaggio completamente neutrale sia in termini di costi che di disagi.

“Il legame e la vicinanza col territorio – ricorda il presidente di Grim, Massimo Saluppo – costituiscono gli elementi essenziali di questa nuova fase, anche e soprattutto in un’ottica di continuo dialogo con la popolazione che sarà supportata concretamente con servizi moderni di comunicazione attivi 24 ore su 24. L’obiettivo comune è difendere la nostra acqua, il nostro territorio e il nostro futuro”.

I cittadini di Bojano e Mirabello Sannitico avranno infatti a disposizione a Campobasso, in via Tiberio 95, uno sportello di front-office e back office, senza dimenticare il servizio di contact center (0874 1919702), le email e i numeri telefonici a loro dedicati e presenti sul sito aziendale www.grimolise.it, che consentiranno di accedere a tutte le informazioni comodamente da casa.