Servizio di ristorazione scolastica: possibile l’iscrizione online

Il settore Servizio Pubblico Istruzione del Comune di Campobasso informa che dal 25/09/2021 e fino al 31/12/2021 sarà possibile effettuare in modalità on-line l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’a. s. 2021/2022.

La compilazione del modulo informatizzato sarà consentita all’utente attraverso l’accesso al Portale dei genitori cliccando sul link https://www1.itcloudweb.com/campobassoportalegen.

Gli utenti che intendono iscriversi per la prima volta dovranno, una volta effettuato l’accesso al link sopracitato, cliccare sul bottone “NUOVA ISCRIZIONE” e seguire le istruzioni presenti nella pagina.

Al termine dell’iscrizione il genitore potrà stampare la “lettera credenziali” cliccando sull’apposito bottone. All’interno della stessa sono riportati codice e password provvisori da cambiare al primo accesso al Portale genitori. Inoltre, le stesse credenziali saranno inviate anche all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione.

Il servizio mensa sarà attivo indicativamente a decorrere dal giorno 11/10/2021.

Già da qualche anno è stato introdotto un sistema innovativo di gestione dei buoni pasto non più cartacei ma “virtuali” attraverso le cosiddette ricariche buoni mensa. Il servizio di mensa scolastica, quindi, viene erogato a fronte di un pagamento anticipato con l’acquisto dei “buoni virtuali” che, a decorrere dal 25/09/2021, si potranno acquistare, per ogni alunno della propria famiglia, con un credito di importo minimo pari al costo di 10 buoni che verrà decrementato automaticamente ad ogni pasto consumato. L’utente dovrà avere cura di conservare un credito positivo.

Per aiutare il Comune a fornire un miglior servizio si pregano i gentori di attivarsi per l’iscrizione al servizio a decorrere dal 25 settembre 2021 fino a tutto il 31/12/2021, osservando le anzidette modalità procedurali.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla procedura informatizzata si potrà contattare lo Sportello Unico Servizi alla Persona di Via Cavour, 5 (piano terra) al numero di telefono: 0874/40557-312.