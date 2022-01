Servizio civile universale e digitale, prorogati i termini

E’ stato prorogato al 10 febbraio il termine per produrre domanda di partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale e Digitale.

Tale Servizio è una opportunità messa a disposizione dei giovani, fra i 18 e i 28 anni, per dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene collettivo e, quindi, come valore di coesione sociale.

Ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile di 444,30 euro, erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Con apposito avviso, consultabile sul sito web del Comune di Isernia, è stata indetta la selezione di:– 215 operatori volontari, di cui 19 nel progetto di titolarità del Comune e 196 in progetti di titolarità dell’Anpeas, da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale;– 40 operatori volontari, di cui 11 nel progetto di titolarità del Comune di Isernia e 29 nel progetto di titolarità dell’Anpeas, da impiegare in progetti di Servizio Civile Digitale. Le domande devono essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, accessibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.