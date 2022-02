Servizio civile universale, 4 posti disponibili presso il Comune di Pietracatella

Sono complessivamente 4 i posti messi a bando per il Servizio Civile Universale presso il Comune di Pietracatella che aderisce alla rete dell’UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali. Il servizio civile universale è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere fino ad un anno di esperienza retribuita (444,30 € al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Sono 2 i progetti ai quali ci si può candidare: “YES WE CARE”, nel campo della solidarietà e assistenza, e “ALLA SCOPERTA DEI BORGHI”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. I progetti fanno capo al più ampio programma denominato “COMUNI AL SUD: RETI SOLIDALI E NUOVE SPERIMENTAZIONI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO”, ricadente nell’ambito dell’azione “crescita della resilienza delle comunità” e collegato a tre obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nello specifico “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e “pace, giustizia e istituzioni forti”. “In un periodo così complesso come quello attuale – dice il Sindaco Tomassone – è importante rinsaldare e la fiducia tra i giovani e le istituzioni, offrendo la possibilità di svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva a sostegno dei territori dove vivono.” Tutte le informazioni, tra cui il bando di concorso e le schede informative dei progetti, sono disponibili sulii siti www.unec.tv e il sito del Comune, mentre per candidarsi i giovani dovranno accedere tramite il proprio SPID alla piattaforma governativa DOMANDA ON LINE, raggiungibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni è possibile contattare l’Help Desk dell’UNEC raggiungibile telefonicamente ai numeri 3893107498 e 0810681646. ENTI/SEDI DELL’UNEC (CAPOFILA) CHE DISPONGONO DI POSTI: MOLISE: Comune di Palata (CB), Comune di Pietracatella (CB), Comune di Roccavivara (CB), Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS).