Servizio civile Unitalsi, otto posti disponibili per Campobasso

Sono state prorogate al 17 ottobre prossimo le domande di partecipazione

CAMPOBASSO. È stato prorogato al 17 ottobre 2019 alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande per vivere l’esperienza del Servizio Civile Universale con l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) accanto alle persone ammalate e disabili. In particolare, a Campobasso viene proposto il progetto: “Avrò cura di te” per il quale sono a disposizione 8 posti. Il bando 2019, riservato ai i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, è stato pubblicato ed è consultabile sul sito www.unitalsi.it dove è possibile trovare anche le specifiche degli 8 progetti proposti (uno all’estero, a Lourdes, e 7 in Italia) e le modalità di presentazione online delle domande di partecipazione. Sono previste attività di trasporto e assistenza domiciliare per anziani e disabili, oltre ad attività di animazione (laboratori teatrali, artistico-pittorici e musicali; visione di film, attività di lettura singola o di gruppo, giochi di società e da tavola, attività culinarie, ecc.) per favorire la socializzazione e l’integrazione.