Servizio civile, quattro posti al CSV Molise

Domande entro mercoledì 26 gennaio. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Candidature da presentare online fino alle ore 14. I ragazzi opereranno nelle sedi di Campobasso e Isernia in favore del volontariato

Il CSV Molise offre la possibilità a quattro giovani di conoscere il mondo del volontariato e di impegnarsi in favore delle associazioni attraverso il Servizio civile universale.



Scadranno dopodomani, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14 i termini per presentare le domande e tentare così di essere protagonisti di una grande esperienza formativa.



Il Centro di servizio per il volontariato selezionerà quattro ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni per impiegarli nelle sedi di Campobasso e Isernia. Affiancati dallo staff, apprenderanno i principi basilari del Terzo Settore e le attività che svolgono i diversi enti presenti sul territorio regionale. Guidati dal personale degli uffici posti a Campobasso in contrada Colle delle Api e a Isernia in via Patriarca 34, potranno, altresì, capire i tanti modi in cui il CSV assiste i volontari, eroga consulenze e diffonde notizie circa eventi e iniziative.



Il bando del Servizio civile universale seleziona complessivamente, in tutta Italia, 56.205 operatori volontari e rappresenta una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Anche per questo Chiara Tommasini, la presidente del CSVnet, nelle scorse ore si è appellata al Governo per ottenere una proroga della scadenza fissata, appunto, nella giornata di dopodomani.



Le domande di partecipazione alle iniziative del CSV Molise dovranno essere indirizzate all’ANPEAS utilizzando la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invierà al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo, la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14 di domani, martedì 25 gennaio 2022.



La guida per la compilazione della domanda di partecipazione è disponibile sui siti web www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Ulteriori info su www.anpeas.it.