Servizio Civile, per tanti giovani è iniziata una nuova esperienza

È iniziato nei giorni scorsi il Servizio Civile a Bojano, un progetto di Agenzia Agorà. Il

progetto, come ogni anno, è quello denominato Turchese Molise. La sede del Centro Studi Agorà “Un

Mondo d’Italiani” è nota per le innumerevoli attività ed iniziative messe in campo nel campo della cultura

e del sociale, votata alla realizzazione del progetto Molise Noblesse. Il Servizio Civile intende concorrere

alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, alla promozione della solidarietà e

cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla

educazione alla pace fra i popoli, nonché alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei

giovani che svolgeranno il Servizio Civile. «20 febbraio: una data importate e difficile da dimenticare,

che lascerà un segno indelebile nella vita di ogni aderente al progetto» – il commento dei ragazzi che

hanno iniziato l’esperienza. Grande partecipazione e puntualità degna di un orologio svizzero, quella dei

ragazzi, che si sono presentati presso la sede in piazza Giovanni Paolo II. Armati di curiosità, ogni

volontario è un piccolo bagaglio di storia: un pezzo di sé, che sarà condiviso con i colleghi-amici, nel

corso dei 12 mesi di servizio. L’obiettivo del progetto Turchese è dare un aiuto concreto agli

anziani residenti sul territorio matesino, attraverso la realizzazione di attività aventi lo scopo di

coinvolgimento e animazione. I ragazzi, sin dal primo giorno, hanno potuto toccare con mano cosa

avverrà nel corso del 2019, attraverso alcune testimonianze di coloro, che avevano già avuto un primo

approccio al progetto, o attraverso progetti affini.