Servizio Civile Digitale, opportunità di Confcooperative per i giovani molisani

In un contesto generalizzato di penuria di lavoro, il “Servizio Civile Digitale” offre un’opportunità per i giovani molisani tra i 18 e 28 anni di un impegno nel sociale per 12 mesi con un reddito mensile garantito di € 507,30.

E’ Confcooperative Molise ad aver presentato uno straordinario bando con il programma: “Chiediamo Inclusione”. Tale programma ha come finalità la riduzione del “digital divide” che impedisce, a cittadini a rischio di isolamento digitale, l’accesso a servizi e applicazioni pratiche e quotidiane di e-goverment e relazioni interpersonali. L’obiettivo è consentire la fruizione immediata ed efficace delle tecnologie digitali garantendo a tutti i cittadini pari diritto e pari opportunità di accesso ai servizi della PA e di pubblica utilità, all’assistenza sanitaria, a percorsi di istruzione, formazione e lavoro ed alla partecipazione sociale, indipendentemente da eventuali limitazioni fisiche, culturali ed economiche.

Confcooperative Molise offre questa opportunità ai giovani molisani, ai quali si chiede di porre a disposizione le competenze e il tempo nel sociale con un minimo di reddito garantito. A tal fine ha avviato una campagna per stimolare l’adesione al programma.

Tempi e modalità di adesione

Entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023, i giovani interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. In particolare:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I progetti hanno una durata di 12 mesi. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.

Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad € 507,30.