Servizio Civile, Confcooperative Molise cerca 3 giovani per la sede di Campobasso

Confcooperative Molise continua a credere nell’importanza del servizio civile come opportunità di crescita per i giovani in ottica di occupazione futura. Fino al 26 gennaio è possibile presentare domanda per entrare a far parte della squadra di Confcooperative. Tre i posti a disposizione, rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni, che saranno occupati per 12 mesi direttamente nella sede regionale di via Nina Guerrizio a Campobasso. Due i settori in cui saranno coinvolti: digitale e sostenibilità ambientale. Ai 3 giovani sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

La domanda di partecipazione al servizio civile va presentata, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per aiutare i giovani nella compilazione della domanda online, Confcooperative Molise ha a disposizione uno Sportello dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la sede regionale al numero 0874412464 o recarsi direttamente in Via Nina Guerrizio n. 2 a Campobasso.

Recandosi presso la sede regionale sarà possibile confrontarsi direttamente con i giovani che hanno già scelto il Servizio Civile Universale (in foto), accrescendo le proprie competenze professionali e impegnandosi in una rete – quella delle cooperative – che fa del sociale il suo punto di forza.