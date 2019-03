Servizio civile, cinquanta ragazzi impegnati nelle Pro Loco molisane

Anche quest’anno ha preso il via la serie di corsi di formazione generale ai quali parteciperanno 50 ragazzi molisani, tra i 18 e i 28 anni, selezionati dal Dipartimento Nazionale del Servizio Civile e della Gioventù, appartenente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I 50 ragazzi saranno impegnati per un anno presso le Pro Loco del Molise.

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge del 6 marzo 2001, si svolge su base esclusivamente volontaria dal 1° gennaio 2005 ed è un modo di facilitare tra i giovani la condivisione di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico. Mediante questa legge il Parlamento volle stimolare la solidarietà sociale, la tutela dei diritti, l’educazione, la promozione della cultura, la tutela del patrimonio artistico e ambientale, la cooperazione sia su base nazionale che internazionale. Il Servizio Civile offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso anche come impegno per la ricerca di pace.

I cinquanta volontari, accompagnati dai rispettivi presidenti Pro Loco, sono stati riuniti per la prima volta quest’anno dall’UNPLI Molise a Sepino presso la sala Santo Stefano. Ad accoglierli c’erano il Sindaco dello splendido paese, Paolo D’Anello, il Presidente dell’UNPLI Molise, Simone Di Paolo, il Consigliere Nazionale dell’UNPLI, Francesco Rosati, i membri del Consiglio Direttivo dell’UNPLI Molise, Vincenzo Notte, responsabile del Servizio Civile, e Adriana D’Angona, responsabile della Segreteria.

Dopo i saluti del Sindaco che si è detto onorato di accogliere la prima giornata della formazione del Servizio civile, il Presidente, Simone Di Paolo, ha invitato i ragazzi selezionati ad intraprendere questo percorso con lo spirito giusto. «Consideratelo un vero e proprio percorso di vita – ha sostenuto Di Paolo – e affrontate questa esperienza come un’opportunità per crescere con lo spirito di comunità, nel senso di condividere i valori, le prospettive, i diritti e i doveri, tutto dentro un futuro comune, da creare e progettare insieme». Di Paolo inoltre ha invitato i ragazzi ad un grande senso di responsabilità: «perché – ha spiegato – ognuno di voi, una volta acquisita la necessaria formazione, entrerà a far parte della classe dirigente delle nostre associazioni e, in misura più o meno grande, sarà protagonista del futuro del nostro paese, dei nostri piccoli ed amati borghi in cui le Pro Loco fungono da vere sentinelle del territorio».

Il responsabile del Servizio Civile in Molise, Vincenzo Notte, dopo aver illustrato gli aspetti tecnici e burocratici, i diritti e i doveri dei volontari, ha sollecitato i ragazzi ad impegnarsi con la propria esperienza, capacità e preparazione allo sviluppo del turismo nella regione. «In Molise – ha sostenuto Vincenzo Notte – è possibile sviluppare turismo sul mare come in montagna, quindi occorre sfruttare al meglio queste caratteristiche che consentono vacanze in ogni periodo dell’anno». Le prossime giornate di formazione del Servizio Civile si terranno il 24 marzo a Castelpetroso ed il 7 aprile a Trivento.