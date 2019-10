Servizio Civile al Comune: 40 posti con il progetto “Smeraldo”

Il settore è l’assistenza ai disabili ed è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni: domande entro il 10 ottobre

Sono aperte, per il Comune di Campobasso, ente partner dell’Agenzia Agorá, 40 posizioni per il progetto “Smeraldo” per il settore e l’area di intervento per l’assistenza disabili, rivolto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni con un indennità consistente in un assegno mensile pari a 439,50 euro (12 mesi per 25 ore settimanali e 5 giornaliere). La domanda dovrà essere compilata e inviata on line attraverso la piattaforma “Dol”-domandaonline.serviziocivile.it entro le 14 del 10 ottobre prossimo e sarà necessario possedere un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per tutte le informazioni in merito al bando del Servizio Civile Universale e al progetto, è possibile contattare lo staff dell’Agenzia Agorá dal lunedì al venerdì al telefono 0825-781351 oppure consultando il sito www.gruppoawa.it.