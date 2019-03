Servizio Civile, a Palata si riparte. Inizia la formazione dei giovani

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato l’accompagnamento alla scoperta dei piccoli borghi, quelli in parte dimenticati. Dall’altro, invece, l’aiuto ai nonni affinché si punti a un invecchiamento attivo della popolazione. Si chiamano “Borghi da scoprire” e “Nonno sapiens” e sono i due progetti del progetto di Servizio Civile che anche quest’anno vedono impegnati i ragazzi di Palata per una iniziativa che il Comune bassomolisano porta avanti da 16 anni. «Ogni anno, assieme ai collaboratori e ai funzionari del Comune, mi batto per dare la possibilità ai giovani di svolgere questo servizio – ha affermato il sindaco di Palata, Michele Berchicci – in tutti questi anni abbiamo avuto dei ragazzi splendidi e anche quelli di quest’anno saranno altrettanto bravi». Giovani che stanno già affiancando la responsabile nei servizi di pass cup e aiutando gli anziani del Comune «perché hanno bisogno di qualcuno che stia loro vicino». A fare la formazione ai ragazzi Fabio Altiero, responsabile del Servizio Civile: «due sono i progetti previsti – ha affermato Altiero – Borghi da Scoprire ha l’obiettivo di promuovere i beni culturali ricadenti nel centro storico del paese e valorizzarli attraverso eventi e sportelli informativi, mentre Nonno Sapiens ha come obiettivo quello di aumentare il livello di assistenza agli anziani che ne hanno bisogno attraverso le pratiche quotidiane e l’accompagnamento e renderli più partecipi alla vita comunitaria, favorendo così l’invecchiamento attivo». Una pratica sicuramente importante in paesi di piccole dimensioni che soffrono appunto il problema dell’invecchiamento dell’età media della popolazione. «Il servizio civile – ha concluso il sindaco Berchicci – rappresenta per i giovani una occasione di crescita formativa personale e professionale, è un anno dedicato al servizio della comunità e anche un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro».