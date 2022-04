Servizi professionali specialistici, pubblicata la procedura aperta per il progetto “Form&Job”

Il Comune di Campobasso ha pubblicato la procedura aperta per l’appalto di servizi professionali specialistici per lo svolgimento di attività di supporto al Comune di Campobasso (gestione attività progettuali) all’interno del progetto “Form&Job” ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Politiche Migratorie anno 2021. Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sono indicate nell’avviso scaricabile dal sito web del Comune di Campobasso.

Il professionista, in virtù dell’affidamento dovrà assicurare le prestazioni di servizi professionali relativi all’implementazione di un programma di lavoro per Cittadini di Paesi Terzi composto dalle seguenti attività:

• Supporto al Comune di Campobasso per le attività amministrative, di monitoraggio, di

rendicontazione relative al progetto (supporto alla gestione del progetto);

• Supporto al Comune di Campobasso per i raccordi operativi con il/i soggetto/i gestore/i dei servizi previsti dal progetto (orientamento professionale, bilancio di competenze, formazione, tutoraggio, mediazione abitativa) e con altri soggetti pubblici e privati al fine della predisposizione e implementazione del protocollo d’intesa della rete

pubblico/privata e di altre attività istituzionali.

Accanto a queste attività operative, la persona individuata deve offrire il supporto nella gestione di una campagna di comunicazione del progetto e di disseminazione dei suoi risultati.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in apposito PLICO chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà contenere al suo interno:

a) La domanda di partecipazione alla selezione;

b) Il curriculum vitae del professionista, corredato da ogni e qualsiasi documentazione o

certificazione ritenute utili ai fini della valutazione;

c) Proposta tecnica di organizzazione e gestione delle attività progettuali di competenza

del professionista ed eventuali ipotesi innovative (max 5 pagine).

Il PLICO dovrà recare all’esterno, oltre al nome e cognome dell’interessato, la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali specialistici per lo svolgimento di attività all’interno del progetto “Form&Job” ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Politiche Migratorie anno 2021”.

Il PLICO dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano al seguente indirizzo: Comune di Campobasso – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II n. 29, 86100 Campobasso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/05/2022.