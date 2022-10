Servizi per la prima infanzia, duro botta e risposta tra Calenda e Fanelli

I fondi regionali per la prima infanzia hanno scatenato un duro botta e risposta tra l’assessore regionale Filomena Calenda e il capogruppo Pd Micaela Fanelli. Quest’ultima qualche giorno fa aveva chiesto l’intervento della Regione per il finanziamento parziale dei servizi della prima infanzia.

Oggi la replica dell’assessore Calenda. «Sono francamente stupita (o forse non più di tanto) dall’inutile e strumentale propaganda espressa dalla consigliera regionale Micaela Fanelli in merito ai servizi della prima infanzia in Molise. Addirittura la consigliera annuncia una mozione per impegnare il presidente Toma e l’Esecutivo a ‘reperire ed appostare in Bilancio la quota finanziaria’ destinata ai servizi in oggetto.»

L’assessore regionale Filomena Calenda risponde a muso duro alle illazioni della consigliera di minoranza. Carte alla mano, ricorda che «la consigliera Fanelli, assieme alla minoranza consiliare e a tre componenti dell’attuale maggioranza, a luglio scorso hanno bocciato un emendamento che abbiamo portato in aula e messo al voto per garantire ulteriori 154.875 euro alle Sezioni Primavera.»

L’assessore spiega anche che nell’emendamento in questione erano previsti anche ulteriori fondi (120.000 euro) destinati pure al turismo accessibile. «Ebbene – continua Filomena Calenda – l’aula non lo ha approvato e ha quindi respinto lo stanziamento di quelle ulteriori somme reperite in sede di Bilancio.»

«Dunque – conclude l’assessore alle Politiche Sociali – l’intervento della Fanelli mi sembra palesemente fuori luogo ma soprattutto è chiaramente in contrasto con quanto espresso in aula meno di tre mesi fa. In sostanza mi pare di capire che alla fine, Micaela Fanelli, non faccia altro che smentire esclusivamente se stessa.»

Immediata la controreplica della Fanelli. «Cara Mena, quindi li troverete o meno i fondi per soddisfare tutti i progetti relativi ai servizi per la Prima Infanzia? Se portate in Consiglio un provvedimento specifico e dedicato, lo voto. Eccome! Fin qui non è stato così.

Come saprà una esponente politica di lungo corso come te, infatti, l’assunzione di ogni atto relativo al bilancio è appannaggio e principale responsabilità della maggioranza che governa e non delle opposizioni! Soprattutto quando gli impegni sono contenuti in un minestrone di disposizioni ed emendamenti omnibus che certo noi non possiamo votare.

Ma il punto non è questo, amica mia.

Il vero problema è che tu stessa ammetti che un pezzo della vostra maggioranza non ha votato per il necessario aumento delle risorse, che quindi non è stato approvato e, dunque, se i soldi non ci sono, i servizi non saranno garantiti. E se non partiranno i progetti per il nido, prima infanzia e classi primavera, a rimetterci non saremo né tu, né io, ma bambini, insegnanti, famiglie e comuni.

Dunque, non ti dolere se le minoranze bocciano le vostre proposte riguardanti atti che non potremmo mai votare, anche perché spesso e volentieri sbagliati nella forma. Ragiona invece sul fatto che come Governo regionale non avete i numeri per assicurare il minimo indispensabile.

E invece delle risposte piccate, impegnatevi un po’ di più, fate pace con voi stessi, trovate i soldi e portate in Consiglio un provvedimento urgente, per una volta tanto, scritto bene (che significa preciso e puntuale, non inserito in un pot-pourri di disposizioni slegate tra loro e soprattutto sistematicamente impugnate dal Consiglio dei Ministri davanti la Corte Costituzionale) e in Aula avrai anche il mio voto. Deciso e convinto, se in ballo ci sono centinaia di persone che aspettano l’avvio di questi indispensabili servizi, e sui quali da sempre vi sollecito, ahimè, con i vostri risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

A loro devi rispondere e spiegare perché non avete i numeri e non trovate i soldi. A loro, tu e il centrodestra, dovete garantire certezza e assistenza.»