Servizi di controllo del territorio a largo raggio da parte dei Carabinieri

REDAZIONE

Nella serata di ieri 24 luglio 2019 i Carabinieri della Compagnia del capoluogo hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’ orario di chiusura degli esercizi commerciali e nel proseguo della serata in questo periodo di metà estate. I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di Montagano, Matrice, Ripalimosani, la frazione S. Stefano di Campobasso, con presenza sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali che collegano Campobasso al Nord della regione. Sono stati sottoposti a controllo 36 mezzi, 61 persone, inoltre sono stati intensificati i controlli a persone di interesse operativo ed a taluni casolari dismessi, le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili. Per quanto attiene poi alla sicurezza della circolazione stradale particolare attenzione è stata rivolta a quelle condotte e tenuta dei mezzi che maggiormente espongono al rischio di incidenti. Ieri sera sono state elevate alcune contravvenzioni a, al Codice della Strada, vario titolo, ad utenti che circolavano su una delle principali arterie locali.