Servizi aggiuntivi per il cimitero per i giorni del 1 e 2 novembre

Campobasso. Le disposizioni della Seac

In occasione dei giorni 1 e 2 novembre, notoriamente dedicati alla commemorazione dei defunti, il Comune di Campobasso, per il tramite della Seac, ha predisposto una serie di servizi aggiuntivi del trasporto pubblico urbano, sia per agevolare la mobilità di quanti si recheranno presso il cimitero, sia per evitare situazioni di sovraffollamento che potrebbero verificarsi sugli autobus.

Gli orari delle corse da e per il cimitero sono pubblicati in un’apposita pagina predisposta sul sito della Seac al seguente link: