Serve sangue, il Gemelli Molise organizza una “giornata della donazione”

Calano le donazioni di sangue in tutta Italia a causa del coronavirus. Molti hanno paura di recarsi nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati, ma in realtà il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19.

In un momento così delicato per tutto il Paese, i dipendenti del Gemelli Molise hanno pensato di organizzare la Giornata della Donazione in collaborazione con il Centro Trasfusionale ASREM e l’Avis Molise.

Domani, mercoledì 23 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 11.30, sarà disponibile all’ingresso della struttura l’unità mobile (autoemoteca) dell’Avis. E’ un modo per facilitare e favorire la donazione del sangue e sensibilizzare il personale. Già diverse persone hanno manifestato la volontà di aderire all’iniziativa, per i nuovi donatori nei giorni precedenti sono stati già eseguiti gli esami preliminari.