Serve con urgenza sangue zero negativo al Gemelli Molise, l’appello dell’Avis

Serve urgentemente sangue zero negativo presso il Gemelli Molise. L’Avis regionale sta contattando tutti i donatori, ma per il momento sta riscontrando difficoltà nel reperimento del sangue in quanto alcuni sono donatori recenti, altri fuori età.

L’Avis, che sta cercando di fare il possibile per soddisfare l’improvvisa esigenza del Gemelli, ha lanciato un appello attraverso la nostra testata: chiunque fosse nelle condizioni di donare sangue zero negativo, può contattare l’Avis Molise.

L’augurio è che l’emergenza possa rientrare il prima possibile e con l’occasione invitiamo tutti a donare il sangue: un gesto di civiltà che contribuisce a salvare vite.