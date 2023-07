Serie D, Vastogirardi: panchina a mister Alessio Bifini con i collaboratori Santoruvo e Croci

Il neo tecnico, 48 anni, da calciatore giocava trequartista (in D e C) e predilige il 4-3-1-2. Nato a Grosseto, in quarta serie ha allenato Sanremese, Civitavecchia, Ghiviborgo e la giovanile del Grosseto

«C’era stata qualche anticipazione nelle scorse ore ma adesso c’è l’ufficialità: il nuovo allenatore del Vastogirardi è mister Alessio Bifini». Lo annuncia la società altomolisana in una nota in cui si prosegue: «Ha 48 anni, da calciatore giocava trequartista (in D e C) – non a caso ama il 4-3-1-2. Nato a Grosseto, con una grande esperienza nella quarta serie: ha allenato la Sanremese, il Civitavecchia, il Ghiviborgo e la giovanile del Grosseto.

Il nuovo mister gialloblù ha subito sposato l’idea del presidente Di Lucente di un gioco pulito, tattico, che concede poco e reclama molto sul campo. Assieme ai riconfermati, primo tra tutti la bandiera altomolisana Sergio Ruggieri, dovrà costruire il prossimo futuro del Vastogirardi.

Accanto a lui due collaboratori di prestigio. Il suo vice sarà Vincenzo Santoruvo, ex calciatore professionista con grande esperienza nel settore giovanile del Frosinone e allenatore – sia in seconda che in prima – della primavera della Viterbese. A ‘tirare su’ i portieri, invece, ci penserà Saverio Croci, ex preparatore portieri del Notaresco in D e – nelle ultime due stagioni – del Giulianova.

Al nuovo mister e al suo team – si conclude nella nota – i migliori auguri di buon lavoro da parte del presidente, della dirigenza e di tutta la società».