Serie D, Vastogirardi: Iacovetta e Cerroni arrivano a rinforzare il pacchetto Under

L’Asd Vastogirardi rende noto gli ingaggi di Michele Pio Iacovetta e Francesco Cerroni, entrambi classe 2005. La società piazza due colpi di mercato importanti, seppur sono giovani i ragazzi arrivati alla corte di Mister Alessio Bifini hanno un curriculum degno di nota.

Michele Pio Iacovetta – E’ un attaccante centrale classe 2005 ed ha militato nel Campobasso Primavera ai tempi della Lega Pro, mettendosi in mostra prendendosi l’attenzione di diversi club importanti. Iacovetta però è un calciatore che può ricoprire anche la fascia e che ha il vizio del gol. Infatti, nella stagione 2019/2020 con la Rappresentativa Regionale è stato il capocannoniere con ben 40 reti, nel 2021 ha partecipato allo stage di due giorni con il Chievo Verona ma attenzionato anche da altri club come la Spal.

Durante la stagione trascorsa al Campobasso, ha preso parte alla Rappresentativa Nazionale di Lega Pro, dove ha siglato ben 16 reti in 17 presenze, numeri da capogiro. Grazie a questi numeri che sono farina del suo sacco, nel 2022 ha partecipato allo stage di 3 giorni con il Frosinone Calcio, poi trasferitosi al Foggia a titolo definitivo. Arriva a titolo definitivo dal Foggia Calcio, noi onorati della sua scelta perchè cercato e seguito da molto tempo!

Francesco Cerroni – E’ un portiere classe 2005 proveniente dal Picerno Calcio, club di Lega Pro. Con la squadra lucana è cresciuto, infatti i suoi primi passi da calciatore sono iniziati proprio con il settore giovanile. Nel corso degli anni e con la sua crescita ha fatto parte dell’organico del Perugia Calcio, con l’Under 17 e 19. Una caratteristica da non sottovalutare per un portiere è l’altezza, Francesco è alto ben 2 metri. Arrivo in prestito dal Picerno e con la gran voglia di fare bene e difendere i colori della società alto molisana.