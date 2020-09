Serie D, ufficializzati i gironi: le molisane nel raggruppamento F

Ufficializzati i gironi della Serie D per la stagione sportiva 2020/21. La Lega Nazionale Dilettanti, sulla propria pagina Facebook, ha svelato quelli che saranno i raggruppamenti. Le 166 squadre partecipanti sono state suddivise in 9 gironi: 7 da 18 squadre e due da 20.

Come da tradizione, le tre squadre molisane (Campobasso, Agnone e Vastogirardi) sono state inserite nel girone F, composto da 18 club.

La novità, rispetto allo scorso anno, è la presenza di quattro compagini laziali: l’Aprilia Racing Club (proveniente dal girone G), l’Atletico Terme Fiuggi (già presente nella scorsa stagione), il Cynthialbalonga (nata dalla fusione tra Cynthia e Albalonga) e il Rieti (retrocesso dal girone C di Serie C). Anche la Campania avrà una squadra che prenderà parte al girone F, ovvero il Matese, nato in estate dall’unione tra Comprensorio Vairano e Tre Pini Matese. Completano il raggruppamento le cinque squadre marchigiane (Atletico Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo, Montegiorgio, Recanatese e Tolentino) e le cinque abruzzesi (Castelnuovo Vomano, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese)

Il via al campionato è fissato per domenica 27 settembre, mentre, come già annunciato, la Coppa Italia è stata posticipata alla prossima stagione. Tra qualche giorno, infine, verranno resi noti anche i calendari della prossima stagione di D.