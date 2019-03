Serie D. Tris del Campobasso alla Vastese. Isernia, successo salvezza. Agnonese ko letale

Vince e convince il Campobasso che al Selvapiana supera con un netto 3-0 la Vastese. Match dominato dai rossoblu che sbloccano l’incontro al 24’ grazie ad una semi-rovesciata di Islamaj servito da un assist di Lo Bello. Dieci minuti dopo il raddoppio firmato da Giacobbe che batte l’estremo difensore ospite con un esterno destro dal limite. Nella ripresa i Lupi falliscono un calcio di rigore al 53’ con Cogliati ma chiudono i giochi al 76’ con Marchetti che tramuta in rete un calcio d’angolo di Danucci. Da segnalare un palo colpito da Cogliati a tre dalla fine.

Tre punti d’oro in chiave salvezza per l’Isernia che supera 1-0 il Montegiorgio. A decidere l’incontro la rete di Schena alla mezzora di gioco. A fine partita la squadra riceve l’abbraccio caloroso dei propri sostenitori presenti numerosi sugli spali del Lancellotta.

Ancora un ko per l’Olympia Agnonese che perde l’ennesimo scontro diretto per la permanenza nella categoria a Santarcangelo. A realizzare il gol del successo per i romagnoli ci pensa De Cerchio al 13’ abile nell’approfittare di una disattenzione di Cassese prima di battere Kuzmanovic.