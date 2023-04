Serie D, trasferta amara per il Vastogirardi: 1-0 al ‘Riviera delle Palme’

As Sambenedettese 1 – 0 Asd Vastogirardi

32^ giornata campionato Serie D – Girone F, 22 aprile 2023, stadio ‘R. Delle Palme’ – San Benedetto del Tronto

Marcatori: Vita (S) 27’st



Le formazioni

AS SAMBENEDETTESE

Guerrieri, Conson, Favo, Vita, Agostinone, Feliz, Luzzetti, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia.

A disp. Marone, Murati, Zaffagnini, Sciarra, Amato, Mauthe, Scarponi, Karkalis, Alboni

All. Manolo Manoni



VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale (17’st Solimeno), Panaro, Gargiulo (39’st Modesti), Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni (24’st Iacullo), Calemme, Hernandez (33’st Bentos Vasquez), Makni

A disp. Nappo, Maraucci, Ortu, Ciocca, Khoris.

All. Tommaso Coletti



Note

Angiulli 22′ pt (S), Grandis 27′ pt (V), Conson 41′ pt (S), Canale 11′ st (V), Vita 27′ st (S), Gargiulo 34′ st (V)



La terna arbitrale

Benito Sacca (Messina), Alessandro Tangaro (Molfetta), Francesco Gorgoglione (Barletta)



La cronaca della gara

Gara importante sia per la formazione di Coletti, chiamata a vincere per portare a casa punti ed evitare i playout, sia per i rossoblù di casa che hanno in palio la salvezza matematica. Si parte subito con un brivido per la difesa di casa, con Hernandez lanciato chiuso però da Conson in corner. Ancora al 10’pt Calemme tenta il destro da fuori col pallone che finisce di lato. Due minuti dopo ci prova Marras d’iniziativa personale tentando poi di servire Vita al centro, ma non riesce a realizzare l’idea. Si scorre verso la mezz’ora con atteggiamento d’attesa da parte della Samb che subisce il gioco offensivo degli altomolisani. Al 22’pt Angiulli perde una palla potenzialmente pericolosissima ed è costretto al fallo per recuperare. Poco dopo cartellino anche per Grandis, in fallo su Proia. Alla mezz’ora appena superata parte il contropiede degli ospiti, ma Favo ferma l’azione commettendo fallo su Hernandez. Punizione dall’out di sinistra, nulla di fatto. Ancora pericoloso il Vastogirardi al 38’pt: corner per gli ospiti, cross di Calemme intercettato, poi la conclusione di Antogiovanni finisce tra le braccia di Guerrieri. Quando sta per scadere la prima fazione Conson trattiene Calemme in area dopo essere stato saltato e regala un fallo da rigore al Vastogirardi. Guerrieri però fa il miracolo: Makni calcia sicuro ma l’estremo difensore ospite para sia il colpo che la ribattuta. Finisce invariato dunque il risultato per il primo tempo.



Si rientra dagli spogliatoi e al 3’st Hernandez subisce fallo in posizione molto buona, ma la conclusione non arriva: Ruggieri conclude di destro, Guerrieri si stende e mette il pallone in corner. Ancora Hernandez prova a servire Fiori dalla lunghezza ma calcola male. Segue una fase con diversi falli da ambo le parti e azioni sempre interrotte, volano cartellini. Pericoloso al 23’st Angiulli, ma Panaro ci si mette in mezzo e spizza in corner. Ancora poi Angiulli crossa in area ma la palla score libera senza nessuno che intervenga. In questa fase gli undici di Coletti subiscono il pressing della Samb, con diversi interventi pericolosi. Poi, al 26’st, Vita di destro cerca lo specchio, Petriccione manda in corner: Angiulli batte bene e ancora Vita si fa trovare pronto. Colpo di testa imprendibile per l’estremo difensore altomolisano. Due minuti dopo si prova a replicare, ma Petriccione fa sua la sfera. Al 30’st ancora un brivido con Proia che segna da centrocampo, ma il direttore di gara annulla tutto per un fallo su Hernandez. Neanche un giro di lancetta e Vita, ancora, tiro a giro che prende la traversa. La gara procede piana col Vastogirardi che stringe i denti e prova a contrattaccare ma non c’è niente da fare. Calemme si fa in quattro per riportare la parità, coadiuvato da Modesti – servito proprio dal compagno al 44’st per un colpo di testa che però va sul fondo – ma dopo quattro minuti di recupero, la Samb conquista la vittoria e la salvezza matematica.