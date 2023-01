Serie D, Termoli: preso Khadim Diop, ex attaccante di Portici, Reggina e Ternana

La punta, classe 2002, di origine senegalese è cresciuto nel Napoli United, allenato da Diego Maradona junior

Il Termoli Calcio 1920 ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Khadim Diop. Classe 2002, di origine senegalese, Diop arriva nelle fila dei giallorossi dopo aver militato lo scorso anno nel Portici in Serie D. In precedenza per lui la squadra primavera della Reggina dove si è formato calcisticamente.

Durante il periodo delle giovanili Diop ha vestito anche le maglie di Napoli United e della Ternana. L’attaccante ha già tenuto tre sedute di allenamento con i giallorossi ed è a disposizione di mister Esposito.