Serie D, Termoli: ingaggiato il difensore spagnolo Hernàndez cresciuto nel Las Palmas

«Yerisay Hernàndez – si legge in una nota del Termoli Calcio 1920 pubblicata sui propri canali social – sarà calciatore giallorosso per la prossima Serie D 2023/2024. L’atleta spagnolo, esterno sinistro classe 2004, muove i suoi primi passi nel settore professionistico con la società Canaria dell’UD Las Palmas (Liga spagnola) e successivamente è giunto in Italia nella finestra del mercato invernale dello scorso anno; lo spagnolo si è fatto notare nell’ostico Campionato di Eccellenza Pugliese, attirando su di sé le attenzioni di tanti club di Serie D e Lega Pro.

Il giovanissimo calciatore unisce la sua struttura fisica prestante (1,86 m) con un passo ed una velocità insolita per la sua costituzione; il ragazzo sarà a disposizione da subito per l’inizio della preparazione atletica che servirà anche come test per determinare la condizione fisica dei calciatori alla corte di mister Martino.

Il mercato termolese è sempre più aperto con i suoi emissari impegnati alla scoperta di giovani talenti per portare il Club Giallorosso negli scenari calcistici che merita».