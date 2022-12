Serie D, tentativo di combine nel girone delle molisane tra Matese e Chieti

La società teatina ha allertato la Procura federale: un calciatore neroverde avrebbe provato a convincere i compagni ad accordarsi per un pareggio nella gara con il Matese

Scoppia il caso di una presunta combine in Serie D, come riportato da Sportitalia. La sera prima della partita con il Matese (valevole per la 17esima giornata del girone F in cui militano anche le molisane Vastogirardi e Temoli), mentre la squadra era in ritiro a Venafro, un calciatore del Chieti si sarebbe sentito con collega della formazione avversaria paventando la possibilità di concordare un pareggio per il giorno seguente. Lo stesso giocatore teatino avrebbe convocato alcuni compagni di squadra nella sua stanza di albergo per riferirgli il tutto.

Questi, però, avrebbero rifiutato la proposta mettendone al corrente il tecnico Chianese e i dirigenti presenti in ritiro con la società che ha escluso il giocatore dalla partita (vinta sul campo dal Matese per 2-0 lo scorso mercoledì 21 dicembre, ndr), presentato l’esposto alla Procura federale e preso subito le distanze da quanto emerso mettendosi a disposizione della stessa per le indagini.