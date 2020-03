Serie D, si va verso lo stop per due settimane

Nelle prossime ore l’ufficialità dalla Lnd. Intanto, la divisione Calcio a Cinque sospende tutte le attività fino a domenica 15 marzo

CAMPOBASSO. Tutta la serie D e i suoi nove gironi si fermeranno per due settimane. Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla Lega Nazionale Dilettanti, si va verso l’ufficialità che è attesa nelle prossime ore. La Lnd avrebbe optato per questa decisione dopo il decreto del governo contenente l’obbligo delle porte chiuse per le manifestazioni sportive sino al 3 aprile data l’emergenza Coronavirus. Il presidente Sibilia intenderebbe salvaguardare anche atleti e tesserati, procedendo alla successiva calendarizzazione delle gare. A forte rischio, infatti, c’è anche la 72esima edizione del Torneo di Viareggio che potrebbe essere cancellato. La manifestazione giovanile avrebbe portato ad una pausa del campionato il 15 marzo. La serie D potrebbe quindi tornare in campo il prossimo 22 marzo, ovviamente a porte chiuse.

Il Dipartimento Interregionale ha disposto anche l’annullamento dei recuperi programmati dall’11 marzo all’1 aprile (un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana).

Inoltre, la divisione Calcio a Cinque comunica che «tutte le attività dei Campionati Nazionali di Calcio a Cinque – si legge nel comunicato ufficiale 738 – sono sospesi con effetto immediato dalla pubblicazione del presente Comunicato fino al giorno domenica 15 marzo 2020 compreso. La Divisione Calcio a Cinque comunicherà con specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione la riprogrammazione dei calendari e dei recuperi già definiti».

L’obiettivo della Lega di Serie D è di assicurare comunque il termine regolare delle diverse competizioni entro il 30 giugno 2020.